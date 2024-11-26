Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:40

Лига чемпионов: началась прямая трансляция матчей 26 ноября

Матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходят 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

Во вторник, 26 ноября, проходят девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В 20.45 по московскому времени стартуют два матча: «Слован» — «Милан», «Спарта» Прага — «Атлетико».

В 23.00 начнутся семь игр: «Барселона» — «Брест», «Байер» — «Зальцбург», «Бавария» — «ПСЖ», «Интер» — «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» — «Фейеноорд», «Спортинг» — «Арсенал», «Янг Бойз» — «Аталанта».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты игр изучайте также в нашем матч-центре.

Смотреть все матчи Лиги чемпионов можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Стриминговый сервис также организует перекличку вечерних игр в формате мультикаста (интересные моменты в одном окне).

Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд, объединенных в таблицу. Каждая проводит по восемь матчей с разными соперниками, клубы из одной страны не могут играть друг с другом. В 1/8 финала выйдут восемь лучших по итогам общего этапа, а команды, занявшие с 9-го по 24-е места, сыграют дополнительный раунд плей-офф.
Лига чемпионов УЕФА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Байер» — «Зальцбург»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Барселона» — «Брест»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ», игры «Манчестер Сити» и «Барселоны». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Спарта» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Слован» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 26 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя