Лига чемпионов: началась прямая трансляция матчей 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, проходят девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В 20.45 по московскому времени стартуют два матча: «Слован» — «Милан», «Спарта» Прага — «Атлетико».

В 23.00 начнутся семь игр: «Барселона» — «Брест», «Байер» — «Зальцбург», «Бавария» — «ПСЖ», «Интер» — «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» — «Фейеноорд», «Спортинг» — «Арсенал», «Янг Бойз» — «Аталанта».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты игр изучайте также в нашем матч-центре.

Смотреть все матчи Лиги чемпионов можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Стриминговый сервис также организует перекличку вечерних игр в формате мультикаста (интересные моменты в одном окне).