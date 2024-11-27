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Лига чемпионов: началась прямая трансляция матчей 27 ноября

«Штурм» — «Жирона» встретятся в Лиге чемпионов 27 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP
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Вторая половина матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 27 ноября. Две игры начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные семь — в 23.00.

Расписание матчей Лиги чемпионов 27 ноября (время — московское)

В прямом эфире игры Лиги чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии подписки). Сервис организует перекличку семи поздних матчей в формате мультикаста (интересные моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты всех игр можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов УЕФА

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