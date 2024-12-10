Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 10 декабря

Первая половина матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник, 10 декабря. Две игры из девяти начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги чемпионов 10 декабря (время — московское):

В России в прямом эфире матчи Лиги чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Стриминговый сервис проводит также перекличку матчей в 23.00 в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.