Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:30

Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 10 декабря

Девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 10 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Первая половина матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник, 10 декабря. Две игры из девяти начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги чемпионов 10 декабря (время — московское):

В России в прямом эфире матчи Лиги чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Стриминговый сервис проводит также перекличку матчей в 23.00 в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
Убившему 31 пенсионерку мужчине из Казани оставили в силе наказание
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Лукашенко заявил о белорусском производстве пусковой установки «Орешника»
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Зальцбург» — «ПСЖ», игры «Ливерпуля» и «Реала». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Сафонов проиграл бывшей жене по делу об алиментах. Но это еще не конец разбирательств
«Жирона» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Динамо» Загреб — «Селтик»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов, расписание и результаты 10 декабря: «Жирона» — «Ливерпуль», «Аталанта» — «Реал», «Байер» — «Интер» и другие матчи
«Байер» — «Интер»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя