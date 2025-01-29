Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 29 января начнется в 23.00 мск

Все матчи заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 29 января. Игры начнутся в одно время — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами каждой игры среды также можно в матч-центре нашего сайта.

Расписание матчей Лиги чемпионов 29 января (среда)

Трансляцию игр ЛЧ в России ведет онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также в формате мультикаста проводит перекличку матчей — лучшие моменты встреч в одном окне.