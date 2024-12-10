Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

10 декабря, 22:45

Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей вечера 10 декабря

10 декабря состоятся матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходят во вторник, 10 декабря. Две встречи из девяти начались в 20.45 по московскому времени, остальные стартуют в 23.00 мск.

В матчи второго временного слота входят:

Трансляцию матчей ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент доступен при наличии подписки). Также стриминговый сервис проводит переклички вечерних игр (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты игр изучайте также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
США провели первый успешных перехват баллистической ракеты
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Реал» против «Аталанты», «Зальцбург» — «ПСЖ», игры «Интера» и «Баварии». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Мбаппе получил травму и был заменен в первом тайме матча ЛЧ с «Аталантой»
Флик — о Ямале: «Он несравненный талант и может выкладываться по полной в каждой игре»
Загребское «Динамо» и «Селтик» сыграли в безголевую ничью в Лиге чемпионов
Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Жироной»
«Аталанта» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя