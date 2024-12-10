Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей вечера 10 декабря

Матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходят во вторник, 10 декабря. Две встречи из девяти начались в 20.45 по московскому времени, остальные стартуют в 23.00 мск.

В матчи второго временного слота входят:

Трансляцию матчей ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент доступен при наличии подписки). Также стриминговый сервис проводит переклички вечерних игр (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты игр изучайте также в нашем матч-центре.