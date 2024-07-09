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Сегодня, 21:10

Лига чемпионов: пары и расписание матчей 1-го отборочного раунда

9 июля начнутся матчи 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Кубок Лиги чемпионов.
Кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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9 и 10 июля пройдут первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025. 16 и 17 июля состоятся ответные встречи. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.

Расписание и даты матчей 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов

  • «Паневежис» — ХИК (Первый матч: 9 июля в 18:30. Второй матч: 16 июля в 19:00)
  • «Хамрун Спартанс» — «Линколн» (Первый матч: 9 июля в 19:45. Второй матч: 16 июля в 19:00)
  • «УЭ Санта-Колома» — «Балкани» (Первый матч: 9 июля в 21:00. Второй матч: 16 июля в 17:30)
  • ТНС — «Дечич» (Первый матч: 9 июля в 21:00. Второй матч: 16 июля в 22:00)
  • «Викингур Р» — «Шэмрок Роверс» (Первый матч: 9 июля в 21:45. Второй матч: 16 июля в 22:00)
  • «Виртус» — «Стяуа» (Первый матч: 9 июля в 22:00. Второй матч: 16 июля в 20:30)
  • «Ордабасы» — «Петрокуб» (Первый матч: 10 июля в 18:00. Второй матч: 17 июля в 20:00)
  • «Флора» — «Целе» (Первый матч: 10 июля в 19:00. Второй матч: 16 июля в 20:00)
  • РФШ — Ларн (Первый матч: 10 июля в 20:00. Второй матч: 17 июля в 22:00)
  • «Слован» Бр — Струга (Первый матч: 10 июля в 20:00. Второй матч: 17 июля в 18:00)
  • «Лудогорец» — «Динамо» Бт (Первый матч: 10 июля в 21:00. Второй матч: 17 июля в 20:00)
  • «Клаксвик» — «Дифферданж» (Первый матч: 10 июля в 21:00. Второй матч: 17 июля в 20:00)
  • «Динамо» Мн — «Пюник» (Первый матч: 10 июля в 21:45. Второй матч: 16 июля в 19:00)
  • «Борац» Б-Л — «Эгнатия» (Первый матч: 10 июля в 22:00. Второй матч: 17 июля в 22:00)

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В сезоне-2023/2024 в финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Лига чемпионов: новости и результаты матчей, статистика и календарь игр в актуальном виде на сайте «СЭ».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2024-2025/qualify/-1/
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