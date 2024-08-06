Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:30

Лига чемпионов — первые матчи 3-го отборочного раунда: расписание и результаты игр 6 и 7 августа

Матчи квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25 пройдут с 9 июля по 28 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2024/25 пройдет с 9 июля по 28 августа 2024 года. Основная стадия турнира запланирована на период с 17 сентября 2024-го по 31 мая 2025-й. Финальный матч, который пройдет 31 мая 2025 года, примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Данный розыгрыш ЛЧ состоится в новом формате. 6 и 7 августа пройдут первые матчи 3-го отборочного раунда. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 3-го раунда Лиги чемпионов

6 августа, вторник

19.00. «Карабах» — «Лудогорец»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
06 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
Лудогорец

20.00. «Мальме» — «ПАОК»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
06 авг, 20:00. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
ПАОК

20.15. «Мидтьюлланд» — «Ференцварош»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
06 авг, 20:15. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
Ференцварош

21.00. «Спарта» Прага — «ФКСБ»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
06 авг, 21:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Стяуа

21.00. «Динамо» Киев — «Рейнджерс»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
06 авг, 21:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
Рейнджерс

21.30. «Лилль» — «Фенербахче»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
06 авг, 21:30. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Фенербахче

21.45. «Ред Булл» — «Твенте»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
06 авг, 21:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Твенте

7 августа, среда

20.00. «Славия» — «Юнион»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
07 авг, 20:00. Fortuna Arena (Прага)
Славия
Юнион

21.30. «Слован» — «АПОЭЛ»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
07 авг, 21:30. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
АПОЭЛ

21.45. «Ягеллония» — «Буде-Глим»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
07 авг, 21:45. Miejski (Белосток)
Ягеллония
Буде-Глимт

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
0
Читайте также
Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны возможные соперники ПАОКа Чалова в плей-офф квалификации Лиги чемпионов