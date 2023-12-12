Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей

В четырех группах Лиги чемпионов во вторник, 12 декабря, будут сыграны матчи заключительного тура.

Перед 6-м туром группового раунда ЛЧ известны 12 из 16 участников плей-офф. Ими стали «Бавария», «Арсенал», ПСВ, «Реал», «Реал Сосьедад», «Интер», «Атлетико», «Лацио», «Боруссия», «Манчестер Сити», «Лейпциг» и «Барселона». Сегодня определятся еще три команды, которые сыграют в 1/8 финала.

Группа A

«Манчестер Юнайтед» — «Бавария», «Копенгаген» — «Галатасарай» (матчи в 23.00 мск)

«Бавария» досрочно выиграла группу.

«Копенгаген» выйдет в плей-офф, если победит «Галатасарай» или сыграет вничью со стамбульцами и «МЮ» не победит «Баварию». В первом матче «Копенгаген» и «Галатасарай» сыграли вничью в Стамбуле — 2:2.

Датский клуб станет третьим и попадет в Лигу Европы, если закончит матч вничью и «МЮ» победит «Баварию», а также в случае если проиграет сам, а «МЮ» уступит мюнхенцам.

Потенциально «Копенгаген» может стать третьим, если проиграет, а «МЮ» закончит свой матч вничью, после чего в расчет пойдут дополнительные показатели — сначала общая разность мячей, затем общее число голов, число голов в гостях (по этому показателю датчане сейчас уступают англичанам).

«Галатасарай» выйдет в плей-офф, если победит «Копенгаген».

Турецкий клуб станет третьим и попадет в Лигу Европы, если он и «МЮ» не выиграют свои матчи.

«Манчестер Юнайтед» выйдет в плей-офф, если победит «Баварию» и в матче «Копенгаген» — «Галатасарай» будет ничья.

Английский клуб станет третьим и попадет в Лигу Европы, если победит мюнхенцев, а в параллельной игре не будет ничьей. Также есть потенциальный вариант, что манчестерцы станут третьими в случае ничьей в своей игре и поражения «Копенгагена», после чего они опередят датчан по дополнительным показателям.

Личные матчи «МЮ» — «Копенгаген» — победа хозяев 1:0 в Манчестере, победа хозяев 4:3 в Копенгагене, «МЮ» — «Галатасарай» — победа гостей 3:2 в Манчестере, ничья 3:3 в Стамбуле.

Группа B

«Ланс» — «Севилья», ПСВ — «Арсенал» (матчи в 20.45 мск)

«Арсенал» досрочно выиграл группу.

ПСВ досрочно вышел в плей-офф со второго места (преимущество над «Лансом» по личным матчам — 1:0 и 1:1).

«Ланс» станет третьим и попадет в Лигу Европы, если не проиграет «Севилье» (первый матч — 1:1).

«Севилья» станет третьей и попадет в Лигу Европы, если победит «Ланс».

Группа C

«Наполи» — «Брага», «Унион» — «Реал» (матчи в 23.00 мск)

«Реал» досрочно выиграл группу.

«Наполи» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Браге» с разностью в два мяча и более (с учетом победы в Португалии — 2:1). В ином случае неаполитанцы станут третьими и попадут в Лигу Европы.

«Брага» выйдет в плей-офф, если победит «Наполи» с разностью в два мяча и более. Португальский клуб станет третьим и попадет в Лигу Европы, если победит с разностью в один мяч или сыграет вничью, а также если проиграет и при этом «Унион» не победит «Реал». У «Браги» есть преимущество над «Унионом» по личным матчам — 3:2 в гостях и 1:1 на своем поле.

«Унион» станет третьим и попадет в Лигу Европы, если сам победит «Реал», а «Наполи» — «Брагу».

Группа D

«Интер» — «Реал Сосьедад», «Зальцбург» — «Бенфика» (матчи в 23.00 мск)

«Реал Сосьедад» досрочно вышел в плей-офф и станет первым в группе, если не проиграет «Интеру». В Сан-Себастьяне команды сыграли вничью — 1:1, у испанского клуба при этом лучше дополнительные показатели в виде общей разности забитых и пропущенных мячей.

«Интер» досрочно вышел в плей-офф и станет первым в группе, если победит «Реал Сосьедад».

«Зальцбург» станет третьим и попадет в Лигу Европы, если не проиграет «Бенфике» с разностью в два мяча и более, у австрийского клуба сейчас преимущество по личным матчам и дополнительным показателям с учетом победы со счетом 2:0 в Португалии.

«Бенфика» станет третьей и попадет в Лигу Европы, если победит «Зальцбург» с разностью в два мяча и более.

Расклады групп E, F, G, H — в материале ранее.