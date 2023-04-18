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Лига чемпионов

Сегодня, 12:30

Лига чемпионов, 1/4 финала: «Челси» примет «Реал», «Наполи» сыграет с «Миланом»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Карим Бензема.
Фото Reuters
Эрлин Холанн.
Фото AFP
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18 и 19 апреля пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вторник «Реал» в гостях сыграет с «Челси», а «Наполи» дома примет «Милан».

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей. Видеотрансляции игр будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Футбол 1».

18 апреля, вторник

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Реал
Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

19 апреля, среда

Лига чемпионов. 1/4 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Бенфика
Лига чемпионов. 1/4 финала
19 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Манчестер Сити

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

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В первом матче «Манчестер Сити» не оставил шансов «Баварии» (3:0), но это не значит, что в ответной игре команда Томаса Тухеля откажется от борьбы. Если считаете, что мюнхенцы напрягут соперника и добудут победу, поставьте на хозяев с коэффициентом 2.60. Правда, аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитами англичан и предлагают на их успех котировку 2.40. Ничья же идет за 3.90.

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