Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:05

Лига чемпионов, 1 ноября: «Ливерпуль» примет «Наполи», «Бавария» сыграет с «Интером»

«Ливерпуль» примет «Наполи», «Бавария» сыграет с «Интером» в Лиге чемпионов 1 ноября
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

Во вторник, 1 ноября, стартует заключительный тур группового турнира Лиги чемпионов. «Ливерпуль» на своем поле примет «Наполи», «Бавария» сыграет с «Интером» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр Лиги чемпионов. Видеотрансляции будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».

Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Аякс
Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Наполи
Лига чемпионов. Группа B
01 нояб, 20:45. do Dragao (Порту)
Порту
Атлетико
Лига чемпионов. Группа B
01 нояб, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Брюгге
Лига чемпионов. Группа C
01 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Интер
Лига чемпионов. Группа C
01 нояб, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Барселона
Лига чемпионов. Группа D
01 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов. Группа D
01 нояб, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Тоттенхэм

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Побег из Парижа: удивительная история чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского
Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
Катар пригрозил отставить Европу без газа в случае введения потолка на топливо из РФ
На месте повреждения двух Ка-52 под Псковом нашли взрывное устройство
В Чехии заявили, что «сыты по горло» конфликтом на Украине
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Индзаги — о матче с «Баварией»: «Будет тяжело, у соперника классный состав»
Алонсо — о матче против «Брюгге»: «Судьбу игры решат мельчайшие детали»
Спаллетти сравнил Кварацхелию и Салаха: «Они принимают мяч на скорости 2000 км/ч и обходят соперника»
Буффон: «ПСЖ» был одним из самых прекрасных событий в моей жизни"
Хави — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Мы сами все потеряли»
Клопп: «Наполи» может выйти в финал Лиги чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Индзаги — о матче с «Баварией»: «Будет тяжело, у соперника классный состав»