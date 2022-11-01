Лига чемпионов, 1 ноября: «Ливерпуль» примет «Наполи», «Бавария» сыграет с «Интером»

«Ливерпуль» примет «Наполи», «Бавария» сыграет с «Интером» в Лиге чемпионов 1 ноября

Во вторник, 1 ноября, стартует заключительный тур группового турнира Лиги чемпионов. «Ливерпуль» на своем поле примет «Наполи», «Бавария» сыграет с «Интером» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр Лиги чемпионов. Видеотрансляции будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».