Лига чемпионов, результаты 3-го тура: «Реал» победил «Ювентус», «Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» и другие матчи

Матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26. Во вторник, 21 октября, «Барселона» разгромила «Олимпиакос» (6:1), «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0), «Арсенал» победил «Атлетико» (4:0), «Байер» разгромно уступил «ПСЖ» (2:7), «Копенгаген» уступил «Боруссии» Д (2:4), «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Бенфику» (3:0), ПСВ победил «Наполи» (6:2), «Юнион» проиграл «Интеру» (0:4), «Вильярреал» уступил «Манчестер Сити» (0:2). В среду, 22 октября «Атлетик» победил «Карабах» (3:1), «Галатасарай» обыграл «Буде-Глимт» (3:1), «Аталанта» сыграла вничью со «Славией» (0:0), «Бавария» победила «Брюгге» (4:0), «Челси» разгромил «Аякс» (5:1), «Айнтрахт» с крупным счетом уступил «Ливерпулю» (1:5), «Монако» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), «Реал» победил «Ювентус» (1:0), а «Спортинг» обыграл «Марсель» (2:1). 21 октября, вторник Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. St James' Park (Ньюкасл) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Lotto Park (Брюссель) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал) 22 октября, среда Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 19:45. San Mames (Бильбао) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 19:45. RAMS Park (Стамбул) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Stade Louis II (Монако) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид) Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон) Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей

Кариока_двойка. Жозе красавчик, упорно гнет свою линию, вообще не хочет ничего делать. 23.10.2025

Велибор Пенальти в матче Байера и ПСЖ конечно вообще левые. Судьям РПЛ учиться и учиться еще. 22.10.2025

Archon Да уж..Много..))И ещё неизвестно,чем "Реал" - "Ювентус" закончится))) И "Бавария" - "Брюгге" тоже неизвестно,как получится))) А "Челси" - "Аякс" - ну вообще непонятно,что будет)) 22.10.2025

Мих.Юр. Много вопросов) Это ЛЧ? )) 22.10.2025

Мих.Юр. Счета, как из хоккея с мячом) 22.10.2025

Zakhar Romanov Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 13 лет! Наберите фразу: «бронзовый прогноз купить». 22.10.2025

hant64 Шесть разгромов в девяти матчах. Даже не знаю, интересен ли такой дворовой футбол - скорее всего, нет. Если кого радует множество забитых голов - можно смотреть гандбол, там ещё больше забивают)). 22.10.2025

Bruno Spencer какой-то день разгромов. Надеюсь, это не издержки нового формата, но вопросы есть 21.10.2025