Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Плей-офф / Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

23 октября, 00:05

Лига чемпионов, результаты 3-го тура: «Реал» победил «Ювентус», «Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Во вторник, 21 октября, «Барселона» разгромила «Олимпиакос» (6:1), «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0), «Арсенал» победил «Атлетико» (4:0), «Байер» разгромно уступил «ПСЖ» (2:7), «Копенгаген» уступил «Боруссии» Д (2:4), «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Бенфику» (3:0), ПСВ победил «Наполи» (6:2), «Юнион» проиграл «Интеру» (0:4), «Вильярреал» уступил «Манчестер Сити» (0:2).

В среду, 22 октября «Атлетик» победил «Карабах» (3:1), «Галатасарай» обыграл «Буде-Глимт» (3:1), «Аталанта» сыграла вничью со «Славией» (0:0), «Бавария» победила «Брюгге» (4:0), «Челси» разгромил «Аякс» (5:1), «Айнтрахт» с крупным счетом уступил «Ливерпулю» (1:5), «Монако» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), «Реал» победил «Ювентус» (1:0), а «Спортинг» обыграл «Марсель» (2:1).

21 октября, вторник

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
6:1
Олимпиакос П
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:0
Пафос
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
4:0
Атлетико
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:7
ПСЖ
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
2:4
Боруссия Д
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
3:0
Бенфика
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
6:2
Наполи
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
0:4
Интер
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:2
Манчестер Сити

22 октября, среда

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 19:45. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:1
Карабах
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 19:45. RAMS Park (Стамбул)
Галатасарай
3:1
Буде-Глимт
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:0
Славия Пр
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:0
Брюгге
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
5:1
Аякс
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:5
Ливерпуль
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Ювентус
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
2:1
Марсель

Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей

14

  • Кариока_двойка.

    Жозе красавчик, упорно гнет свою линию, вообще не хочет ничего делать.

    23.10.2025

  • Велибор

    Пенальти в матче Байера и ПСЖ конечно вообще левые. Судьям РПЛ учиться и учиться еще.

    22.10.2025

  • Archon

    Да уж..Много..))И ещё неизвестно,чем "Реал" - "Ювентус" закончится))) И "Бавария" - "Брюгге" тоже неизвестно,как получится))) А "Челси" - "Аякс" - ну вообще непонятно,что будет))

    22.10.2025

  • Мих.Юр.

    Много вопросов) Это ЛЧ? ))

    22.10.2025

  • Мих.Юр.

    Счета, как из хоккея с мячом)

    22.10.2025

  • Zakhar Romanov

    Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 13 лет! Наберите фразу: «бронзовый прогноз купить».

    22.10.2025

  • hant64

    Шесть разгромов в девяти матчах. Даже не знаю, интересен ли такой дворовой футбол - скорее всего, нет. Если кого радует множество забитых голов - можно смотреть гандбол, там ещё больше забивают)).

    22.10.2025

  • Bruno Spencer

    какой-то день разгромов. Надеюсь, это не издержки нового формата, но вопросы есть

    21.10.2025

  • Archon

    "Байер" - ПСЖ = самый интересный замес дня.."Здесь вам не тут"(с) )))

    21.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Лига чемпионов УЕФА
    Читайте также
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
    Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
    Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
    Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
    Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
    Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
    Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя