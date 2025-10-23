Лига чемпионов, результаты 3-го тура: «Реал» победил «Ювентус», «Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» и другие матчи

23 октября, 00:05
Во вторник, 21 октября, «Барселона» разгромила «Олимпиакос» (6:1), «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0), «Арсенал» победил «Атлетико» (4:0), «Байер» разгромно уступил «ПСЖ» (2:7), «Копенгаген» уступил «Боруссии» Д (2:4), «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Бенфику» (3:0), ПСВ победил «Наполи» (6:2), «Юнион» проиграл «Интеру» (0:4), «Вильярреал» уступил «Манчестер Сити» (0:2).
В среду, 22 октября «Атлетик» победил «Карабах» (3:1), «Галатасарай» обыграл «Буде-Глимт» (3:1), «Аталанта» сыграла вничью со «Славией» (0:0), «Бавария» победила «Брюгге» (4:0), «Челси» разгромил «Аякс» (5:1), «Айнтрахт» с крупным счетом уступил «Ливерпулю» (1:5), «Монако» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), «Реал» победил «Ювентус» (1:0), а «Спортинг» обыграл «Марсель» (2:1).
Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей
Кариока_двойка.
Жозе красавчик, упорно гнет свою линию, вообще не хочет ничего делать.
23.10.2025
Велибор
Пенальти в матче Байера и ПСЖ конечно вообще левые. Судьям РПЛ учиться и учиться еще.
22.10.2025
Archon
Да уж..Много..))И ещё неизвестно,чем "Реал" - "Ювентус" закончится))) И "Бавария" - "Брюгге" тоже неизвестно,как получится))) А "Челси" - "Аякс" - ну вообще непонятно,что будет))
22.10.2025
Мих.Юр.
Много вопросов) Это ЛЧ? ))
22.10.2025
Мих.Юр.
Счета, как из хоккея с мячом)
22.10.2025
Zakhar Romanov
Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 13 лет! Наберите фразу: «бронзовый прогноз купить».
22.10.2025
hant64
Шесть разгромов в девяти матчах. Даже не знаю, интересен ли такой дворовой футбол - скорее всего, нет. Если кого радует множество забитых голов - можно смотреть гандбол, там ещё больше забивают)).
22.10.2025
Bruno Spencer
какой-то день разгромов. Надеюсь, это не издержки нового формата, но вопросы есть
21.10.2025
Archon
"Байер" - ПСЖ = самый интересный замес дня.."Здесь вам не тут"(с) )))
21.10.2025