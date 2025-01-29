Сегодня, 10:00
В среду, 29 января, в Лиге чемпионов пройдут 18 матчей последнего, 8-го тура общего этапа: «Астон Вилла» — «Селтик», «Барселона» — «Аталанта», «Байер» — «Спарта» Прага, «Боруссия» Дортмунд — «Шахтер», «Брест» — «Реал», «Динамо» Загреб — «Милан», «Бавария» — «Слован» Брага, «Зальцбург» — «Атлетико», «Жирона» — «Арсенал», «Интер» — «Монако», «Ювентус» — «Бенфика», «Лилль» — «Фейеноорд», «Манчестер Сити» — «Брюгге», ПСВ — «Ливерпуль», «Штурм» — «Лейпциг», «Спортинг» — «Болонья», «Штутгарт» — «ПСЖ», «Янг Бойз» — «Црвена Звезда».
Лига чемпионов-2024/25: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей