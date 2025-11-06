Видео
6 ноября, 01:00

Лига чемпионов, результаты 4-го тура: «Манчестер Сити» разгромил «Боруссию», «Интер» победил «Кайрат» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Во вторник, 4 ноября, прошли 9 матчей: «Наполи» — «Айнтрахт» (0:0), «Славия» — «Арсенал» (0:3), «Атлетико» — «Юнион» (3:1), «Буде-Глимт» — «Монако» (0:1), «Ювентус» — «Спортинг» (1:1), «Ливерпуль» — «Реал» (1:0), «Олимпиакос» — «ПСВ» (1:1), «ПСЖ» — «Бавария» (1:2) и «Тоттенхэм» — «Копенгаген» (4:1).

В среду, 5 ноября, прошли 9 матчей: «Пафос» — «Вильярреал» (1:0), «Карабах» — «Челси» (2:2), «Аякс» — «Галатасарай» (0:3), «Бенфика» — «Байер» (0:1), «Брюгге» — «Барселона» (3:3), «Интер» — «Кайрат» (2:1), «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д (4:1), «Марсель» — «Аталанта» (0:1) и «Ньюкасл Юнайтед» — «Атлетик» (2:0).

4 ноября, вторник

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:0
Айнтрахт Ф

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 20:45. Fortuna Arena (Прага)
Славия Пр
0:3
Арсенал

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:1
Юнион

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
0:1
Монако

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Спортинг

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Реал

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
1:1
ПСВ

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:2
Бавария

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:0
Копенгаген

5 ноября, среда

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 20:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Пафос
1:0
Вильярреал

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:2
Челси

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
0:3
Галатасарай

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
0:1
Байер

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
3:3
Барселона

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Кайрат

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Боруссия Д

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:1
Аталанта

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:0
Атлетик

Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей

13

    05.11.2025

  • Юмнов

    Оренбург - Краснодар. Вот где супер игра! Это вам не какой-то Интер - Кайрат. Верно? :thinking:

    05.11.2025

  • Топотун

    Азеры е, казахи е, а где мокша ?

    05.11.2025

  • Топотун

    Где вата, на углу кольца и Арбата ?!

    04.11.2025

  • Антибот-Антибандера

    брысь на...!

    04.11.2025

    Лига чемпионов УЕФА
