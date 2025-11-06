Лига чемпионов, результаты 4-го тура: «Манчестер Сити» разгромил «Боруссию», «Интер» победил «Кайрат» и другие матчи

6 ноября, 01:00
Во вторник, 4 ноября, прошли 9 матчей: «Наполи» — «Айнтрахт» (0:0), «Славия» — «Арсенал» (0:3), «Атлетико» — «Юнион» (3:1), «Буде-Глимт» — «Монако» (0:1), «Ювентус» — «Спортинг» (1:1), «Ливерпуль» — «Реал» (1:0), «Олимпиакос» — «ПСВ» (1:1), «ПСЖ» — «Бавария» (1:2) и «Тоттенхэм» — «Копенгаген» (4:1).
В среду, 5 ноября, прошли 9 матчей: «Пафос» — «Вильярреал» (1:0), «Карабах» — «Челси» (2:2), «Аякс» — «Галатасарай» (0:3), «Бенфика» — «Байер» (0:1), «Брюгге» — «Барселона» (3:3), «Интер» — «Кайрат» (2:1), «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д (4:1), «Марсель» — «Аталанта» (0:1) и «Ньюкасл Юнайтед» — «Атлетик» (2:0).
Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей
05.11.2025
H R
05.11.2025
Юмнов
Оренбург - Краснодар. Вот где супер игра! Это вам не какой-то Интер - Кайрат. Верно? :thinking:
05.11.2025
05.11.2025
Топотун
Азеры е, казахи е, а где мокша ?
05.11.2025
Топотун
Где вата, на углу кольца и Арбата ?!
04.11.2025
Антибот-Антибандера
04.11.2025