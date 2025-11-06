Лига чемпионов, результаты 4-го тура: «Манчестер Сити» разгромил «Боруссию», «Интер» победил «Кайрат» и другие матчи

Матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26. Во вторник, 4 ноября, прошли 9 матчей: «Наполи» — «Айнтрахт» (0:0), «Славия» — «Арсенал» (0:3), «Атлетико» — «Юнион» (3:1), «Буде-Глимт» — «Монако» (0:1), «Ювентус» — «Спортинг» (1:1), «Ливерпуль» — «Реал» (1:0), «Олимпиакос» — «ПСВ» (1:1), «ПСЖ» — «Бавария» (1:2) и «Тоттенхэм» — «Копенгаген» (4:1). В среду, 5 ноября, прошли 9 матчей: «Пафос» — «Вильярреал» (1:0), «Карабах» — «Челси» (2:2), «Аякс» — «Галатасарай» (0:3), «Бенфика» — «Байер» (0:1), «Брюгге» — «Барселона» (3:3), «Интер» — «Кайрат» (2:1), «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д (4:1), «Марсель» — «Аталанта» (0:1) и «Ньюкасл Юнайтед» — «Атлетик» (2:0). 4 ноября, вторник Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 20:45. Fortuna Arena (Прага) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Aspmyra Stadion (Буде) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Allianz Stadium (Турин) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Georgios Karaiskakis (Пирей) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Parc des Princes (Париж) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон) 5 ноября, среда Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 20:45. Alphamega Stadium (Лимассол) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Velodrome (Марсель) Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. St James' Park (Ньюкасл) Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей

