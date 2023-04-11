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Сегодня, 12:00

Лига чемпионов, 1/4 финала: «Манчестер Сити» примет «Баварию», «Бенфика» — «Интер»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Джек Грилиш.
Фото AFP
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11 и 12 апреля пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» дома примет «Баварию» и другие встречи.

Ответные четвертьфинальные игры пройдут 18 и 19 апреля. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей.

11 апреля, вторник

Лига чемпионов. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Интер
Лига чемпионов. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Бавария

12 апреля, среда

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси
Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Наполи

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция).

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