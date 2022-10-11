Лига чемпионов: «Милан» — «Челси», «Боруссия» — «Севилья» и другие матчи 11 октября

Во вторник, 11 октября, состоятся матчи группового турнира Лиги чемпионов.

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Турнирные таблицы, а также полный календарь матчей групповой стадии Лиги чемпионов можно посмотреть здесь