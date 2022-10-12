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Лига чемпионов

Сегодня, 09:15

Лига чемпионов: «Наполи» — «Аякс», «Барселона» — «Интер» и другие матчи 12 октября

Сергей Ревенко
Корреспондент
«Барселона» сыграет против «Интера» в Лиге чемпионов.
Фото Global Look Press
В среду, 12 октября, состоятся матчи группового турнира Лиги чемпионов.

Группа A

Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 19:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Аякс
Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Ливерпуль

Группа B

Лига чемпионов. Группа B
12 окт, 19:45. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Брюгге
Лига чемпионов. Группа B
12 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Порту

Группа C

Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Интер
Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Бавария

Группа D

Лига чемпионов. Группа D
12 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов. Группа D
12 окт, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Марсель

Турнирные таблицы, а также полный календарь матчей групповой стадии Лиги чемпионов можно посмотреть здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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