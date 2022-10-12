Лига чемпионов: «Наполи» — «Аякс», «Барселона» — «Интер» и другие матчи 12 октября

В среду, 12 октября, состоятся матчи группового турнира Лиги чемпионов.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Турнирные таблицы, а также полный календарь матчей групповой стадии Лиги чемпионов можно посмотреть здесь