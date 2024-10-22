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Сегодня, 09:50

Лига чемпионов, расписание и результаты 22 октября: «Реал» — «Боруссия», матчи «ПСЖ» и «Монако»

Футболисты «Реала» Килиан Мбаппе и Фран Гарсия.
Фото AFP
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Общий этап Лиги чемпионов-2024/25.

Во вторник, 22 октября, пройдут 9 матчей 3-го тура общего этапа.

22 октября, вторник

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Брюгге
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 19:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Црвена Звезда
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Болонья
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Слован Бр
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Штутгарт
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
ПСВ
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Merkur Arena (Грац)
Штурм
Спортинг
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Шахтер
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Боруссия Д

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2024-2025/groups/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА

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