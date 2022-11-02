Лига чемпионов, 2 ноября: «Ман Сити» примет «Севилью», «Ювентус» против «ПСЖ»

«Манчестер Сити» примет «Севилью», «Ювентус» сыграет с «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов

2 ноября, в среду, пройдут заключительные матчи 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет на своем поле «Севилью», «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ювентусом» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр Лиги чемпионов. Видеотрансляции будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».