Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:30

Лига чемпионов, 2 ноября: «Ман Сити» примет «Севилью», «Ювентус» против «ПСЖ»

«Манчестер Сити» примет «Севилью», «Ювентус» сыграет с «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Новости

2 ноября, в среду, пройдут заключительные матчи 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет на своем поле «Севилью», «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ювентусом» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр Лиги чемпионов. Видеотрансляции будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».

Лига чемпионов. Группа F
02 нояб, 20:45. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Селтик
Лига чемпионов. Группа F
02 нояб, 20:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Шахтер Д
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. Группа E
02 нояб, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Динамо З
Лига чемпионов. Группа E
02 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Зальцбург
Лига чемпионов. Группа G
02 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Севилья
Лига чемпионов. Группа G
02 нояб, 23:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
Боруссия Д
Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСЖ
Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Хайфа
Бенфика

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Следствие попросило суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
В Кремле отреагировали на строительство Польшей забора на границе с РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Нагельсманн: «Бавария» хорошо провела групповой этап, но это ничего не будет значить, если не добьемся успеха в плей-офф»
Хави: «Выход в плей-офф был в наших руках, но «Барселона» не воспользовалась своими шансами»
Пепе — о победе над «Атлетико»: «Порту» мог забить больше голов»
Клопп — о победе над «Наполи»: «Мы хотели показать реакцию после поражения от «Лидса»
Спаллетти: «Наполи» вышел в плей-офф с подтверждением того, что мы сильная команда»
Ллорис: «Когда «Тоттенхэму» пришлось столкнуться с трудностями, мы проявили себя как личности»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Руководство «Барселоны» поддерживает Хави