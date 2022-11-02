Лига чемпионов, 2 ноября: «Ман Сити» примет «Севилью», «Ювентус» против «ПСЖ»

Сегодня, 13:30
2 ноября, в среду, пройдут заключительные матчи 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет на своем поле «Севилью», «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ювентусом» и другие встречи.
«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр Лиги чемпионов. Видеотрансляции будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования