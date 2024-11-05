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Сегодня, 11:15

Лига чемпионов, расписание и результаты 5 ноября: «Реал» — «Милан», «Ливерпуль» — «Байер» и другие матчи

«Реал» примет «Милан» в матче Лиги чемпионов.
Фото AFP
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Общий этап Лиги чемпионов-2024/25.

Во вторник, 5 ноября, пройдут 9 матчей 4-го тура общего этапа.

Винисиус Жуниор, Эрлин Холлан, Александр Головин. «Реал» — «Милан», «Ливерпуль» — «Байер», игры «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

5 ноября, вторник

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 20:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Жирона
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 20:45. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
Динамо Зг
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Монако
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Штурм
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Ювентус
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Байер
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Манчестер Сити
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Милан

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2024-2025/groups/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА

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