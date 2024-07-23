Лига чемпионов: расписание и результаты первых матчей 2-го отборочного раунда
Второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА стартует 23 июля
Второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА пройдет 23 и 24 июля. 11 матчей пройдут во вторник, 23 июля, и еще три игры состоится в среду. Ответные встречи запланированы на 30-31 июля.
Лига чемпионов: расписание и результаты первых матчей 2-го отборочного раунда
Вторник, 23 июля
- 18.00. «Буде-Глимт» (Норвегия) — РФШ (Латвия)
- 18.30. «Паневежис» (Литва) — «Ягеллония» (Польша)
- 19.00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)
- 20.00. АПОЭЛ (Кипр) — «Петрокуб» (Молдавия)
- 20.00. «Мальме» (Швеция) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
- 20.30. «Стяуа» (Румыния) — «Маккаби» Т-А (Израиль)
- 21.00. «Динамо» К (Украина) — «Партизан» (Сербия)
- 21.00. «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) — «Мидтьюлланн» (Дания)
- 21.00. «Ференцварош» (Венгрия) — ТНС (Уэльс)
- 21.30. «Лугано» (Швейцария) — «Фенербахче» (Турция)
- 22.00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Спарта» П (Чехия)
Среда, 24 июля
- 20.30. ПАОК (Греция) — «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина)
- 21.00. «Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Мн (Беларусь)
- 21.15. «Целе» (Словения) — «Слован» Бр (Словакия)
Время начала матчей — московское.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В сезоне-2023/24 в финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).
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