Второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА пройдет 23 и 24 июля. 11 матчей пройдут во вторник, 23 июля, и еще три игры состоится в среду. Ответные встречи запланированы на 30-31 июля.

Лига чемпионов: расписание и результаты первых матчей 2-го отборочного раунда

Вторник, 23 июля

18.00. «Буде-Глимт» (Норвегия) — РФШ (Латвия)

18.30. «Паневежис» (Литва) — «Ягеллония» (Польша)

19.00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)

20.00. АПОЭЛ (Кипр) — «Петрокуб» (Молдавия)

20.00. «Мальме» (Швеция) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)

20.30. «Стяуа» (Румыния) — «Маккаби» Т-А (Израиль)

21.00. «Динамо» К (Украина) — «Партизан» (Сербия)

21.00. «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) — «Мидтьюлланн» (Дания)

21.00. «Ференцварош» (Венгрия) — ТНС (Уэльс)

21.30. «Лугано» (Швейцария) — «Фенербахче» (Турция)

22.00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Спарта» П (Чехия)

Среда, 24 июля

20.30. ПАОК (Греция) — «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина)

21.00. «Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Мн (Беларусь)

21.15. «Целе» (Словения) — «Слован» Бр (Словакия)

Время начала матчей — московское.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В сезоне-2023/24 в финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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