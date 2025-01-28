Лига чемпионов: расписание матчей 8-го тура общего этапа

Общий этап Лиги чемпионов завершится в среду, 29 января. Будут сыграны 18 матчей, каждый начнется в 23.00 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с парами соперников.

Расписание матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов 29 января (среда)

Восемь лучших клубов общего этапа напярмую выйдут в 1/8 финала ЛЧ. Еще 16 команд сыграют стыковые матчи, а восемь худщих закончат евросезон.

«СЭ» организует текстовую онлайн-трансляцию матчей заключительного тура Лиги чемпионов в одной перекличке. Ключевые события и результаты игр также можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.