Лига чемпионов: расписание матчей, где смотреть трансляцию, время начала игр 21 января

Сегодня, 09:00
Седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов начнется во вторник, 21 января. В этот игровой день два матча стартуют в 20.45 по московскому времени, еще семь — в 23.00 мск.
Расписание Лиги чемпионов 21 января (вторник):
20.45. «Монако» — «Астон Вилла»
20.45. «Аталанта» — «Штурм»
23.00. «Атлетико» — «Байер»
23.00. «Болонья» — «Боруссия» Дортмунд
23.00. «Брюгге» — «Ювентус»
23.00. «Црвена Звезда» — ПСВ
23.00. «Ливерпуль» — «Лилль»
23.00. «Слован» — «Штутгарт»
23.00. «Бенфика» — «Барселона»
В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня. Ключевые события игр Лиги чемпионов можно отслеживать в матч-центре нашего сайта .