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Лига чемпионов: расписание матчей, где смотреть трансляцию, время начала игр 21 января

21 января состоятся девять матчей общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов начнется во вторник, 21 января. В этот игровой день два матча стартуют в 20.45 по московскому времени, еще семь — в 23.00 мск.

Расписание Лиги чемпионов 21 января (вторник):

20.45. «Монако» — «Астон Вилла»

20.45. «Аталанта» — «Штурм»

23.00. «Атлетико» — «Байер»

23.00. «Болонья» — «Боруссия» Дортмунд

23.00. «Брюгге» — «Ювентус»

23.00. «Црвена Звезда» — ПСВ

23.00. «Ливерпуль» — «Лилль»

23.00. «Слован» — «Штутгарт»

23.00. «Бенфика» — «Барселона»

В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня. Ключевые события игр Лиги чемпионов можно отслеживать в матч-центре нашего сайта .

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