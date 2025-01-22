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Лига чемпионов: расписание матчей, где смотреть трансляцию, время начала игр 22 января

Вторая половина матчей седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов 22 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Девять матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 22 января. Первые две игры начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные семь — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги чемпионов 22 января (среда)

В прямом эфире в России игры Лиги чемпионов показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также в формате мультикаста ведет перекличку вечерних матчей, которые начинаются в 23.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами среды также можно в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов УЕФА
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