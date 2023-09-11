Лига чемпионов: расписание матчей группы D

Сегодня, 17:00
Матчи групп Лиги чемпионов будут проходить во вторник и среду.
Команды группы D стартуют в среду, 20 сентября. В этот день пройдут матчи «Бенфика» — «Зальцбург» и «Реал Сосьедад» — «Интер».
Заключительный, 6-й тур квартета D должен состояться во вторник, 12 декабря. Групповой раунд завершится играми «Интер» — «Реал Сосьедад» и «Зальцбург» — «Бенфика».
«СЭ» публикует расписание матчей группы C Лиги чемпионов 2023 / 2024. Время начала всех игр — московское.
1 тур
22.00. «Бенфика» — «Зальцбург»
22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»
2 тур
19.45. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»
22.00. «Интер» — «Бенфика»
3 тур
19.45. «Интер» — «Зальцбург»
22.00. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»
4 тур
20.45. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»
23.00. «Зальцбург» — «Интер»
5 тур
23.00. «Бенфика» — «Интер»
23.00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»
6 тур
23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»
23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео