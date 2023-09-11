Лига чемпионов: расписание матчей группы Е

Сегодня, 21:00
Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.
1 тур
22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»
22.00. «Лацио» — «Атлетико»
2 тур
19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»
22.00. «Селтик» — «Лацио»
3 тур
19.45. «Фейеноорд» «Лацио»
22.00. «Селтик» — «Атлетико»
4 тур
23.00. «Атлетико» — «Селтик»
23.00. «Лацио» — «Фейеноорд»
5 тур
20.45. «Лацио» — «Селтик»
23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»
23.00. «Атлетико» — «Лацио»
23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
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