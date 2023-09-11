Лига чемпионов: расписание матчей группы Е

Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.

Матчи 1-го тура в группе Е пройдут во вторник 19 сентября, заключительного, 6-го — 13 декабря 2023 года.

В стартовой игровой день «Фейеноорд» на своем поле примет «Селтик», а «Атлетико» отправится в гости к «Лацио». Групповой раунд в этом квартере закроют матчи « Атлетико» — «Лацио» и «Селтик» — «Фейеноорд».

«СЭ» публикует полное расписание матчей группы Е Лиги чемпионов 2023 / 2024 .

Группа Е

Лига чемпионов, группа Е: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»

22.00. «Лацио» — «Атлетико»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»

22.00. «Селтик» — «Лацио»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Фейеноорд» «Лацио»

22.00. «Селтик» — «Атлетико»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Атлетико» — «Селтик»

23.00. «Лацио» — «Фейеноорд»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Лацио» — «Селтик»

23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»

13 декабря, среда

23.00. «Атлетико» — «Лацио»

23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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