Лига чемпионов: расписание матчей группы F

Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.

Матчи 1-го тура в группе Е пройдут во вторник, 19 сентября. В стартовой игровой день «Милан» на своем поле примет «Ньюкасл», а «ПСЖ» в Париже сыграет с дортмундской «Боруссией».

а заключительного — 13 декабря 2023 года. «СЭ» публикует полное расписание матчей группы F Лиги чемпионов 2023 / 2024.

Группа F

Лига чемпионов, группа F : расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

19.45. «Милан» — «Ньюкасл»

22.00. «ПСЖ» — «Боруссия»

4 октября, среда

2 тур

22.00. «Боруссия» — «Милан»

22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «ПСЖ» — «Милан»

22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия»

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Боруссия» — «Ньюкасл»

23.00. «Милан» — «ПСЖ»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»

23.00. «Милан» — «Боруссия»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Боруссия» — «ПСЖ»

23.00. «Ньюкасл» — «Милан»

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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