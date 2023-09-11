Лига чемпионов: расписание матчей группы F

Сегодня, 22:00
Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.
Матчи 1-го тура в группе Е пройдут во вторник, 19 сентября. В стартовой игровой день «Милан» на своем поле примет «Ньюкасл», а «ПСЖ» в Париже сыграет с дортмундской «Боруссией».
а заключительного — 13 декабря 2023 года. «СЭ» публикует полное расписание матчей группы F Лиги чемпионов 2023 / 2024.
1 тур
19.45. «Милан» — «Ньюкасл»
22.00. «ПСЖ» — «Боруссия»
2 тур
22.00. «Боруссия» — «Милан»
22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»
3 тур
22.00. «ПСЖ» — «Милан»
22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия»
4 тур
20.45. «Боруссия» — «Ньюкасл»
23.00. «Милан» — «ПСЖ»
5 тур
23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»
23.00. «Милан» — «Боруссия»
6 тур
23.00. «Боруссия» — «ПСЖ»
23.00. «Ньюкасл» — «Милан»
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
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