Лига чемпионов: расписание матчей группы H

Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.

Команды группы H стартуют во вторник, 19 сентября. В этот день пройдут матчи «Барселона» — «Антверпен» и «Шахтер» — «Порту».

Заключительный, 6-й тур этого квартета назначен на среду, 13 декабря. Групповой раунд закроют игры «Порту» — «Шахтер» и «Антверпен» — «Барселона».

«СЭ» публикует расписание матчей группы H Лиги чемпионов 2023 / 2024. Время начала всех игр — московское.

Группа H

Лига чемпионов, группа H: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Барселона» — «Антверпен»

22.00. «Шахтер» — «Порту»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Антверпен» — «Шахтер»

22.00. «Порту» — «Барселона»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Барселона» — «Шахтер»

22.00. «Антверпен» — «Порту»

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Шахтер» — «Барселона»

23.00. «Порту» — «Антверпен»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Шахтер» — «Антверпен»

23.00. «Барселона» — «Порту»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Порту» — «Шахтер»

23.00. «Антверпен» — «Барселона»

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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