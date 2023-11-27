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Сегодня, 20:45

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 ноября

28 ноября пройдут восемь матчей группового турнира Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Стадион матча Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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28 ноября пройдут первые матчи 5-го тура группового турнира сезона 2023 / 2024 Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание игр вторника со списком трансляций (время начала — московское).

В 22.45 на канале «Матч Премьер» пройдет онлайн-перекличка самых интересных событий игр ЛЧ вторника.

Расписание матчей Лиги чемпионов и где смотреть трансляции 28 ноября

Группа F

23:00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23:00. «Милан» — «Боруссия» Д
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

Группа E

20:45. «Лацио» — «Селтик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23:00. «Фейеноорд» — «Атлетико»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Арена»

Группа G

23:00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

23:00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа H

20:45. «Шахтер» — «Антверпен»
Онлайн-трансляция

23:00. «Барселона» — «Порту»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы выиграла у «Интера» (1:0).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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