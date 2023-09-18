Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября

19 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание матчей и трансляции игр первого тура, которые пройдут во вторник. Время начала — московское.

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Расписание матчей и трансляции игр Лиги чемпионов 19 сентября

19.45. «Милан» — «Ньюкасл»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2»

19.45. «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

22.00. «Барселона» — «Антверпен»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

22.00. «Лацио» — «Атлетико»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

22:00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

22:00. «Шахтер» Д — «Порту»

Онлайн-трансляция

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира