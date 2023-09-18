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Сегодня, 19:00

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября

19 сентября пройдут матчи первого тура группового турнира Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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19 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание матчей и трансляции игр первого тура, которые пройдут во вторник. Время начала — московское.

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Расписание матчей и трансляции игр Лиги чемпионов 19 сентября

19.45. «Милан» — «Ньюкасл»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2»

19.45. «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

22.00. «Барселона» — «Антверпен»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

22.00. «Лацио» — «Атлетико»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

22:00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

22:00. «Шахтер» Д — «Порту»
Онлайн-трансляция

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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