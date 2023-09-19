Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 20 сентября

Матчи группового турнира Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. «СЭ» публикует расписание матчей и трансляции игр 1-го тура, которые пройдут в среду, 20 сентября. Время начала — московское.

Лига чемпионов: расписание матчей на 20 сентября

19.45 «Реал Мадрид» — «Унион»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Окко, Кинопоиск, Иви

19.45 «Галатасарай» — «Копенгаген»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Футбол 1», сайт matchtv.ru, Кинопоиск, Иви

22.00 «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Окко, Кинопоиск, Иви

22.00 «Арсенал» — «ПСВ»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Футбол 1», сайт matchtv.ru, Иви

22.00 «Реал Сосьедад» — «Интер»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Футбол 2», сайт matchtv.ru, Кинопоиск, Иви

22.00 «Брага» — «Наполи»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Футбол 3», сайт matchtv.ru, Кинопоиск, Иви

22.00 «Севилья» — «Ланс»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru

22.00 «Бенфика» — «Ред Булл»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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