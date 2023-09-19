Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:00

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 20 сентября

Опубликовано расписание матчей Лиги чемпионов на 20 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кубок Лиги чемпионов.
Фото UEFA
Telegram Дзен

Матчи группового турнира Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. «СЭ» публикует расписание матчей и трансляции игр 1-го тура, которые пройдут в среду, 20 сентября. Время начала — московское.

Лига чемпионов: расписание матчей на 20 сентября

19.45 «Реал Мадрид» — «Унион»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Окко, Кинопоиск, Иви

19.45 «Галатасарай» — «Копенгаген»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Футбол 1», сайт matchtv.ru, Кинопоиск, Иви

22.00 «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Окко, Кинопоиск, Иви

22.00 «Арсенал» — «ПСВ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Футбол 1», сайт matchtv.ru, Иви

22.00 «Реал Сосьедад» — «Интер»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Футбол 2», сайт matchtv.ru, Кинопоиск, Иви

22.00 «Брага» — «Наполи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Футбол 3», сайт matchtv.ru, Кинопоиск, Иви

22.00 «Севилья» — «Ланс»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru

22.00 «Бенфика» — «Ред Булл»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
0
Читайте также
Bild: Нагельсманн возглавит сборную Германии
Тилль Линдеманн из Rammstein мог выступить на Олимпиаде в Москве
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах
Фанат «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем с «Миланом» в Лиге чемпионов
Терзич рассказал о настрое дортмундской «Боруссии» на матч с «ПСЖ»
«ПСЖ» тяжело стартовал, но нацелен на победу в ЛЧ. Как Энрике играет без Месси и Неймара
32 клуба нового сезона Лиги чемпионов. Вспомнишь всех?
Кто выиграет Лигу чемпионов? 5 потенциальных сенсаций и главные фавориты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанат «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем с «Миланом» в Лиге чемпионов