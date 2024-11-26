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Сегодня, 09:45

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 26 ноября

Девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Матч «Бавария» — «ПСЖ» входит в программу игрового дня Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября.
Фото Getty Images
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Первая половина матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник, 26 ноября. Две из девяти игр вечера начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные семь — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги чемпионов 26 ноября (время — московское)

20.45. «Слован» — «Милан»

20.45. «Спарта» Прага — «Атлетико»

23.00. «Барселона» — «Брест»

23.00. «Байер» — «Зальцбург»

23.00. «Бавария» — «ПСЖ»

23.00. «Интер» — «РБ Лейпциг»

23.00. «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

23.00. «Спортинг» — «Арсенал»

23.00. «Янг Бойз» — «Аталанта»

Трансляция игр Лиги чемпионов в России в прямом эфире ведется на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на платной основе). Стриминговый сервис запускает также перекличку матчей в 23.00 в формате мультикаста — лучшие моменты встреч в одном окне.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов УЕФА

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