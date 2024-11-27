Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 27 ноября

Сегодня, 10:00
Общий этап Лиги чемпионов продолжится в среду, 27 ноября. Запланированы девять матчей пятого тура.
В 20.45 по московскому времени начнутся матчи:
В 23.00 стартуют игры:
В России матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку второго слота вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня ЛЧ. Ключевые события и результаты матчей также доступны в нашем матч-центре.