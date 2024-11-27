Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 27 ноября

Общий этап Лиги чемпионов продолжится в среду, 27 ноября. Запланированы девять матчей пятого тура.

В 20.45 по московскому времени начнутся матчи:

«Црвена Звезда» — «Штутгарт»

«Штурм» — «Жирона»

В 23.00 стартуют игры:

«Астон Вилла» — «Ювентус»

«Болонья» — «Лилль»

«Селтик» — «Брюгге»

«Динамо» Загреб — «Боруссия»

«Ливерпуль» — «Реал»

ПСВ — «Шахтер»

«Монако» — «Бенфика»

В России матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку второго слота вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня ЛЧ. Ключевые события и результаты матчей также доступны в нашем матч-центре.