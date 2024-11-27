Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:00

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 27 ноября

27 ноября пройдут девять матчей Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP
Telegram Дзен

Общий этап Лиги чемпионов продолжится в среду, 27 ноября. Запланированы девять матчей пятого тура.

В 20.45 по московскому времени начнутся матчи:

«Црвена Звезда» — «Штутгарт»

«Штурм» — «Жирона»

В 23.00 стартуют игры:

«Астон Вилла» — «Ювентус»

«Болонья» — «Лилль»

«Селтик» — «Брюгге»

«Динамо» Загреб — «Боруссия»

«Ливерпуль» — «Реал»

ПСВ — «Шахтер»

«Монако» — «Бенфика»

В России матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку второго слота вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня ЛЧ. Ключевые события и результаты матчей также доступны в нашем матч-центре.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Монако» — «Бенфика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Ливерпуль» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Астон Вилла» — «Ювентус»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов, расписание и результаты 27 ноября: «Ливерпуль» — «Реал», «Монако» — «Бенфика» и другие
Гасперини: «Аталанта» подошла к игре с «Янг Бойз» очень серьезно»
Впервые в карьере Гвардиолы его команда не выиграла матч, ведя в счете в три мяча
Сегодня
Вчера
Неделя