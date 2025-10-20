Лига чемпионов: расписание матчей общего этапа 21 и 22 октября

20 октября, 13:30
21 и 22 октября состоятся матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Начало игр во вторник и среду — в 19.45 и 22.00 по московскому времени.
21 октября, вторник
22 октября, среда
В прямом эфире Лигу чемпионов сезона 2025/2026 показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней ЛЧ.
