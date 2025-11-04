Девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны во вторник, 4 ноября. Первые две игры начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные семь — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги чемпионов 4 ноября (вторник)

В прямом эфире в России игры Лиги чемпионов показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также в отдельном окне ведет перекличку лучших моментов вечерних матчей с началом в 23.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами также можно в футбольном матч-центре нашего сайта.