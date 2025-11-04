4 ноября, 09:45
Девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны во вторник, 4 ноября. Первые две игры начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные семь — в 23.00 мск.
20.45. «Наполи» — «Айнтрахт»
20.45. «Славия» — «Арсенал»
23.00. «Тоттенхэм» — «Копенгаген»
23.00. «Ливерпуль» — «Реал»
23.00. «Олимпиакос» — ПСВ
23.00. «Атлетико» — «Юнион»
23.00. «Буде-Глимт» — «Монако»
23.00. «ПСЖ» — «Бавария»
23.00. «Ювентус» — «Спортинг»
В прямом эфире в России игры Лиги чемпионов показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также в отдельном окне ведет перекличку лучших моментов вечерних матчей с началом в 23.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами также можно в футбольном матч-центре нашего сайта.
[ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
.Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025