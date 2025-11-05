Видео
5 ноября, 09:45

Лига чемпионов: расписание трансляций 5 ноября

Вторая половина матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 5 ноября. Первые две игры начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные семь — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги чемпионов 5 ноября (среда)

Начало матчей — по московскому времени.

В прямом эфире в России игры Лиги чемпионов показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также в отдельном окне ведет перекличку лучших моментов вечерних матчей с началом в 23.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами среды также можно в футбольном матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов УЕФА
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
