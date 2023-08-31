Лига чемпионов: смотреть прямую трансляцию жеребьевки группового турнира

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдет в Монте-Карло (Монако), 31 августа, в четверг. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Видеотрансляцию жеребьевки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — 18.45 мск. Также трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

Помимо жеребьевки в этот вечер вручат призы лучшему игроку по версии УЕФА. В топ-3 вошли нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и его одноклубник, хавбек Кевин де Брейне.

На приз лучшему тренеру сезона претендуют Хосеп Гвардиола («Манчесвтер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

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