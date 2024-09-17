Лига чемпионов: смотреть трансляцию матчей игрового дня 17 сентября

Сегодня, 19:30
Основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 стартует 17 сентября и завершится 31 мая. Во вторник, 17 сентября состоятся матчи 1-го тура общего этапа.
19:45. «Ювентус» — ПСВ
19:45. «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
22:00. «Бавария» — «Динамо» Загреб
22:00. «Милан» — «Ливерпуль»
22:00. «Спортинг — «Лилль»
22:00. «Реал» — «Штутгарт»
Время начала — московское.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. В прямом эфире трансляцию игр покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также на сервисе будет доступна перекличка в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры