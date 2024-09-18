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Лига чемпионов: смотреть трансляцию матчей игрового дня 18 сентября

18 сентября состоятся матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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Основной этап Лиги чемпионов сезона 2024/2025 пройдет с 17 сентября по 31 мая. В среду, 18 сентября состоятся матчи 1-го тура общего этапа.

Расписание 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 18 сентября

19.45. «Црвена Звезда» — «Бенфика»

19.45. «Фейеноорд» — «Байер»

22.00. «Аталанта» — «Арсенал»

22.00. «Атлетико» — «РБ Лейпциг»

22.00. «Брест» — «Штурм»

22.00. «Монако» — «Барселона»

Время начала — московское.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матчей в прямом эфире покажет онлайн-кинотреатре Okko по платной подписке. Также на сервисе будет доступна перекличка в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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