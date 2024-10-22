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Сегодня, 19:15

Лига чемпионов: смотреть трансляцию матчей онлайн сегодня

Во вторник состоятся девять матчей общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Лига чемпионов: 22 октября пройдут матчи 3-го тура общего этапа.
Фото Global Look Press
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Девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут во вторник, 22 октября.

Победитель ЛЧ-2024 «Реал» примет дортмундскую «Боруссию». В одной из двух игр с временем начала в 19.45 мск «Монако» российского полузащитника Александра Головина встретится с «Црвеной Звездой».

Расписание матчей Лиги чемпионов 22 октября (время начала — московское):

19.45. «Милан» — «Брюгге»

19.45. «Монако» — «Црвена Звезда»

22.00. «Арсенал» — «Шахтер»

22.00. «Астон Вилла» — «Болонья»

22.00. «Жирона» — «Слован»

22.00. «Ювентус» — «Штутгарт»

22.00. «ПСЖ» — ПСВ

22.00. «Реал» — «Боруссия» Д

22.00. «Штурм» — «Спортинг»

В России матчи Лиги чемпионов показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны по подписке. Платформа также организует перекличку вечерних матчей игрового дня в формате мультикаста, которая начинается со студии в 21.00.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты игр можно отслевить в нашем футбольном матч-центре.

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд. Восемь лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют стыковые матчи. Худшие восемь команд общего этапа завершат евросезон.

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Лига чемпионов УЕФА

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