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Сегодня, 19:15

Лига чемпионов: смотреть трансляцию матчей онлайн сегодня

Общий этап Лиги чемпионов УЕФА продолжится 23 октября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP
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В среду, 23 октября, состоятся девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В двух ранних играх встретятся «Аталанта» и «Селтик», «Брест» и «Байер». Еще семь матчей стартуют в основном временном слоте, в том числе «Барселона» примет «Баварию», а «Манчестер Сити» — «Спарту».

Расписание матчей Лиги чемпионов 23 октября (московское время):

19.45. «Аталанта» — «Селтик»

19.45. «Брест» — «Байер»

22.00. «Атлетико» — «Лилль»

22.00. «Барселона» — «Бавария»

22.00. «Бенфика» — «Фейеноорд»

22.00. «Зальцбург» — «Динамо» Загреб

22.00. «Манчестер Сити» — «Спарта»

22.00. «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»

22.00. «Янг Бойз» — «Интер»

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за результатами и ключевыми событиями игр можно в нашем матч-центре.

В прямом эфире Лигу чемпионов в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Стриминговый сервис также в формате мультикаста ведет перекличку вечерних матчей (с временем начала в 22.00 мск).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА

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