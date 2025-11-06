Видео
6 ноября, 01:14

«Бавария» вышла в лидеры общего этапа Лиги чемпионов после 4 туров

Евгений Козинов
Корреспондент
Фанаты «Баварии» на матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Фото AFP

В среду, 5 ноября, были сыграны заключительные матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

После четырех туров лидирует в турнирной таблице «Бавария», так как одержала четыре победы и по разнице забитых и пропущенных голов опережает другие команды, набравшие по 12 очков.

Также четыре победы в четырех играх имеют «Арсенал» и «Интер», занимающие 2-е и 3-е места в таблице соответственно.

На последних строчках «Аякс» и «Бенфика», которые не набрали очков.

Матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 ноября.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
