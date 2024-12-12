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Сегодня, 01:33

Турнирная таблица Лиги чемпионов, положение команд на 12 декабря: «Барселона» поднялась на 2-е место, «ПСЖ» не попадает в плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP
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В среду, 12 декабря, состоялись 9 матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» выиграла у дортмундской «Боруссии» (3:2) и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Арсенал» разгромил «Монако» (3:0) и идет теперь на 3-й строчке. Они гарантировали себе попадание в плей-офф, как и «Байер», «Астон Вилла», «Интер», «Брест» и «Лилль», входящие в первую восьмерку после 6 туров.

«Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2) и опустился на 22-ю строчку, а «ПСЖ» покинул зону плей-офф, опустившись на 25-е место.

«Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз» потеряли шансы на выход в плей-офф.

Следующие матчи Лиги чемпионов состоятся 21 января 2025 года. Команды сыграют еще два тура в общем этапе.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и календарь игр, новости и обзоры матчей, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
ФК Янг Бойз
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