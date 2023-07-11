Лига чемпионов 2023/2024: участники и даты, все команды отбора и групп

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Лига чемпионов: основная информация о сезоне-2023/2024.
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 является 69-м розыгрышем главного европейского футбольного турнира среди клубов, который станет последним с существующим форматом группового этапа с 32 командами. С сезона-2024/25 будет введен новый формат еврокубков.
Квалификация Лиги чемпионов стартовала 27 июня предварительным раундом и завершится 30 августа. Отборочный турнир будет состоять из пяти этапов:
Жеребьевка основной сетки турнира пройдет 31 августа в Grimaldi Forum, в Монако. Церемония начнется в 18.00 CET и будет транслироваться на официальном сайте УЕФА (UEFA.com).
В жеребьевке примут участие 32 клуба: 26 команд, попавших в групповой этап напрямую, и шесть победителей раунда плей-офф.
Групповой этап стартует 19-го сентября, а завершится — 13 декабря.
В рамках квалификации Лиги чемпионов состоятся два отдельных турнира. Первый отбор проходит для чемпионов стран, которые не попали в групповой этап напрямую через национальный чемпионат, второй — для команд, которые не стали чемпионами и не квалифицировались напрямую в групповой этап. В квалификации определятся шесть участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.
Участники: 4 клуба
Победитель попадает в первый отборочный раунд Лиги чемпионов, три оставшиеся команды переходят в Лигу конференций УЕФА (Путь чемпионов).
Участники: 30 клубов (1 — победитель предварительного раунда, 29 — участники, стартующие с 1-го квалификационного раунда)
Победители по сумме двух матчей попадают во второй отборочный раунд. Проигравшие — в квалификацию Лиги конференций.
Участники: 24 клуба (15 — победители первого отборочного раунда, 9 участники, стартующие со 2-го квалификационного раунда)
Раунд делится на два пути:
Победители по сумме двух матчей переходят в третий отборочный раунд своего пути. Проигравшие — в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Участники: 20 клубов (12 — победители второго отборочного раунда и 8 — участники, стартующие со 3-го квалификационного раунда)
Раунд делится на два пути:
Победители по сумме двух матчей попадают в раунд плей-офф своего пути. Проигравшие — в Лигу Европы.
Участники: 12 клубов (10 — победители третьего отборочного раунда и 2 — участники, стартующие с раунда плей-офф)
Раунд делится на два пути.
Победители по сумме двух матчей квалифицируются в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, попавшим в основную сетку напрямую. Проигравшие — в групповой этап Лиги Европы.
Состав участников, пары соперников, расписание и результаты матчей отборочных раундов доступны в разделе Лиги чемпионов.
По итогам прошлого сезона стал известен состав первой корзины, в которой оказались действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы и чемпионы шести первых ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец сезона-2021/22.
Состав второй корзины был сформирован согласно клубному рейтингу.
На данный момент известны пять из восьми клубов, которые оказались в третьей корзине. Еще три команды будут определены после квалификационного раунда.
В составе четвертой корзины точно будет две команды, причем одна из них является дебютантом Лиги чемпионов: это немецкий «Унион». Еще шесть команд станут известны по итогам квалификационного раунда.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 назначен на 1 июня 2024 года. Это будет третья решающая игра главного европейского футбольного турнира, которая пройдет на новом стадионе «Уэмбли», и восьмая, проведенная в Лондоне.
Также финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 на «Уэмбли» будет девятым для Англии, что станет повторением рекордов Италии, Германии и Испании.
Права на трансляции первых раундов квалификационного отбора принадлежат самим клубам, поэтому у российских зрителей не так много шансов их увидеть. С раунда плей-офф правами распоряжается УЕФА. Известно, что контракт «Матч ТВ» на показ игр Лиги чемпионов действует до конца сезона-2023/24.
Таким образом, один-два матча турнира попадают в сетку бесплатного федерального канала. Остальные транслируют другие каналы холдинга — «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» или «Матч! Игра».