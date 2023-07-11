Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:15

Лига чемпионов 2023/2024: участники и даты, все команды отбора и групп

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Главный трофей Лиги чемпионов
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Лига чемпионов: основная информация о сезоне-2023/2024.

Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 является 69-м розыгрышем главного европейского футбольного турнира среди клубов, который станет последним с существующим форматом группового этапа с 32 командами. С сезона-2024/25 будет введен новый формат еврокубков.

Даты жеребьевки и матчей Лиги чемпионов

Квалификация Лиги чемпионов стартовала 27 июня предварительным раундом и завершится 30 августа. Отборочный турнир будет состоять из пяти этапов:

  • Предварительный раунд — 27 — 30 июня (жеребьевка — 13 июня)
  • Первый квалификационный раунд — 11 — 19 июля (жеребьевка — 20 июня)
  • Второй квалификационный раунд — 25 июля — 2 августа (жеребьевка — 21 июня)
  • Третий квалификационный раунд — 8 — 15 августа (жеребьевка — 24 июля)
  • Квалификационный раунд плей-офф — 22 — 30 августа (жеребьевка — 7 августа)

Жеребьевка основной сетки турнира пройдет 31 августа в Grimaldi Forum, в Монако. Церемония начнется в 18.00 CET и будет транслироваться на официальном сайте УЕФА (UEFA.com).

В жеребьевке примут участие 32 клуба: 26 команд, попавших в групповой этап напрямую, и шесть победителей раунда плей-офф.

Групповой этап стартует 19-го сентября, а завершится — 13 декабря.

  • 1 тур — 19—20 сентября 2023
  • 2 тур — 3—4 октября 2023
  • 3 тур — 24—25 октября 2023
  • 4 тур — 7—8 ноября 2023
  • 5 тур — 28—29 ноября 2023
  • 6 тур — 12—13 декабря 2023

Команды отборочного турнира Лиги чемпионов

В рамках квалификации Лиги чемпионов состоятся два отдельных турнира. Первый отбор проходит для чемпионов стран, которые не попали в групповой этап напрямую через национальный чемпионат, второй — для команд, которые не стали чемпионами и не квалифицировались напрямую в групповой этап. В квалификации определятся шесть участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.

  • Предварительный раунд

Участники: 4 клуба

Победитель попадает в первый отборочный раунд Лиги чемпионов, три оставшиеся команды переходят в Лигу конференций УЕФА (Путь чемпионов).

  • Первый отборочный раунд

Участники: 30 клубов (1 — победитель предварительного раунда, 29 — участники, стартующие с 1-го квалификационного раунда)

Победители по сумме двух матчей попадают во второй отборочный раунд. Проигравшие — в квалификацию Лиги конференций.

  • Второй отборочный раунд

Участники: 24 клуба (15 — победители первого отборочного раунда, 9 участники, стартующие со 2-го квалификационного раунда)

Раунд делится на два пути:

  1. Путь чемпионов. Играют 15 победителей первого отборочного раунда и пять клубов-участников второго отборочного раунда.
  2. Путь представителей лиг. Играют четыре клуба, начинающие борьбу со второго отборочного раунда.

Победители по сумме двух матчей переходят в третий отборочный раунд своего пути. Проигравшие — в третий отборочный раунд Лиги Европы.

  • Третий отборочный раунд

Участники: 20 клубов (12 — победители второго отборочного раунда и 8 — участники, стартующие со 3-го квалификационного раунда)

Раунд делится на два пути:

  1. Путь чемпионов. Играют 10 победителей первого отборочного раунда два клуба-участника третьего отборочного раунда.
  2. Путь представителей лиг. Играют два победителя второго отборочного раунда и шесть клубов-участников с третьего отборочного раунда.

Победители по сумме двух матчей попадают в раунд плей-офф своего пути. Проигравшие — в Лигу Европы.

  • Раунд плей-офф

Участники: 12 клубов (10 — победители третьего отборочного раунда и 2 — участники, стартующие с раунда плей-офф)

Раунд делится на два пути.

  1. Путь чемпионов. Играют шесть победителей первого отборочного раунда и два клуба-участника раунда плей-офф.
  2. Путь представителей лиг. Играют четыре победителя третьего отборочного раунда.

Победители по сумме двух матчей квалифицируются в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, попавшим в основную сетку напрямую. Проигравшие — в групповой этап Лиги Европы.

Состав участников, пары соперников, расписание и результаты матчей отборочных раундов доступны в разделе Лиги чемпионов.

Футболисты «Манчестер Сити» с кубком Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — победитель Лиги чепионов-2022/23.
Фото Reuters

Команды группового турнира Лиги чемпионов

Первая корзина

По итогам прошлого сезона стал известен состав первой корзины, в которой оказались действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы и чемпионы шести первых ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец сезона-2021/22.

  • «Манчестер Сити»
  • «Севилья»
  • «Барселона»
  • «Наполи»
  • «Бавария»
  • «ПСЖ»
  • «Бенфика»
  • «Фейеноорд»

Вторая корзина

Состав второй корзины был сформирован согласно клубному рейтингу.

  • «Реал»
  • «Манчестер Юнайтед»
  • «Интер»
  • «Боруссия» Дортмунд
  • «Атлетико»
  • «РБ Лейпциг»
  • «Порту»
  • «Арсенал»

Третья корзина

На данный момент известны пять из восьми клубов, которые оказались в третьей корзине. Еще три команды будут определены после квалификационного раунда.

  • «Шахтёр»
  • «Зальцбург»
  • «Милан»
  • «Лацио»
  • «Црвена Звезда»

Четвертая корзина

В составе четвертой корзины точно будет две команды, причем одна из них является дебютантом Лиги чемпионов: это немецкий «Унион». Еще шесть команд станут известны по итогам квалификационного раунда.

  • «Унион»
  • «Ланс»
Стадион «Уэмбли»
Стадион «Уэмбли».
Фото Global Look Press

Финал Лиги чемпионов 2024

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 назначен на 1 июня 2024 года. Это будет третья решающая игра главного европейского футбольного турнира, которая пройдет на новом стадионе «Уэмбли», и восьмая, проведенная в Лондоне.

Также финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 на «Уэмбли» будет девятым для Англии, что станет повторением рекордов Италии, Германии и Испании.

Где смотреть Лигу чемпионов

Права на трансляции первых раундов квалификационного отбора принадлежат самим клубам, поэтому у российских зрителей не так много шансов их увидеть. С раунда плей-офф правами распоряжается УЕФА. Известно, что контракт «Матч ТВ» на показ игр Лиги чемпионов действует до конца сезона-2023/24.

Таким образом, один-два матча турнира попадают в сетку бесплатного федерального канала. Остальные транслируют другие каналы холдинга — «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» или «Матч! Игра».

Лига чемпионов УЕФА
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макарова рассказала, что теннисистка Мирра Андреева напоминает ей Мартину Хингис
У Бубки большие проблемы на Украине. Великого чемпиона обвиняют в бизнесе в ДНР и Крыму
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе: «Вопрос о неудачах «ПСЖ» в ЛЧ не ко мне, а к тем, кто строит клуб»