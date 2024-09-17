Лига чемпионов УЕФА: кто показывает и где смотреть трансляции матчей в России

Основной турнир Лиги чемпионов с сезона-2024/25 проводится в новом формате. Вместо распределения на восемь групп все участники объединены в одну таблицу. 36 команд проводят в рамках так называемого общего этапа по восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде) с разными соперниками.

Восемь туров ЛЧ пройдут с 17 сентября 2024 года до 30 января 2025 года. Затем команды с 9-го по 24-е места проведут стыки (11-12 и 18-19 февраля 2025-го) и определят соперников по 1/8 финала для восьми лучших клубов общего этапа. Далее плей-офф будет разыгран в классическом виде. Финал Лиги чемпионов-2025 запланирован на 31 мая и пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Трансляции Лиги чемпионов с этого сезона в России ведет онлайн-кинотеатр Okko. Контент платформы можно смотреть при условии платной подписки. Прямые эфиры ЛЧ-2024/25 доступны во вкладке «Спорт» — как отдельных матчей, так и переклички вечерних игр в формате мультикаста.

Стриминговый сервис приобрел права на показ всех еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций и Суперкубок УЕФА) на 3 года. Ранее на протяжении многих лет трансляциями ЛЧ и других еврокубковых турниров в России занимался холдинг «Матч ТВ».

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн игр Лиги чемпионов с ключевыми событиями (составы, голы, наказания) в матч-центрах и более подробно — в формате текстовых трансляций отдельных матчей или всего игрового дня.

Действующим обладателем Кубка европейских чемпионов является «Реал». В финале ЛЧ-2024 команда Карло Анчелотти победила дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Подробнее о новом формате Лиги чемпионов, ключевых датах игр и жеребьевок турнира вы можете прочитать в нашем материале.