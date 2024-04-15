Лига чемпионов: время начала и расписание матчей 16 и 17 апреля

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на 16 и 17 апреля. «СЭ» публикует расписание и трансляции еврокубка. Время начала — московское.

В первых матчах «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2), «Реал» — с «Манчестер Сити» (3:3), «Атлетико» победил «Боруссию» из Дортмунда (2:1), а «Барселона» оказалась сильнее «ПСЖ» (3:2).

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля. 22.00. «Боруссия» — «Атлетико»

16 апреля. 22.00. «Барселона» — «ПСЖ»

17 апреля. 22.00. «Бавария» — «Арсенал»

17 апреля. 22.00. «Манчестер Сити» — «Реал»

Матчи Лиги чемпионов в России показывают в прямом эфире каналы холдинга «Матч». По вторникам и средам одну игру 1/4 финала можно будет бесплатно посмотреть в телеэфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru: 9 апреля — «Реал» — «Манчестер Сити», а 10 апреля — «ПСЖ» — «Барселона».

На платном телеканале «Матч Премьер» в дни матчей Лиги чемпионов в 21.45 мск проходит онлайн-перекличка в формате видеотрансляции, в которой параллельно показывают самые интересные моменты четвертьфиналов. Игры плей-офф ЛЧ также показывают на каналах «Матч Футбол 1» и «Матч Футбол 2».

На сайте «СЭ» проходят текстовые онлайн-трансляции всех встреч плей-офф Лиги чемпионов. С помощью матч-центров можно следить за ключевыми событиями игр еврокубка.

Ознакомиться полностью с календарем матчей Лиги чемпионов можно по ссылке на наш материал.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры