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Лига чемпионов: время начала трансляции жеребьевки группового турнира

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 31 августа в в Монте-Карло (Монако)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жеребьевка Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдет в Монако 31 августа, в четверг. Церемония пройдет на «Гримальди Форум» в Монте-Карло (Монако). Помимо жеребьевки в этот вечер вручат призы лучшему игроку и тренеру сезона по версии УЕФА. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Видеотрансляцию жеребьевки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 18.45 мск. Также прямой эфир будет доступен на официальном сайте УЕФА.

В этом сезоне жеребьевка в последний раз пройдет в традиционном формате. В групповом этапе участвуют 32 команды, которые будут разбиты на 8 групп по 4 в каждой. Из них 26 клубов получили прямые путевки в групповой турнир, еще 6 команд — из отбора.

Лига чемпионов: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи

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Лига чемпионов УЕФА
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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