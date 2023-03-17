Лига чемпионов, жеребьевка 1/4 финала: прямая трансляция

Сегодня, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам прошлого этапа турнира отобрались следующие команды: «Милан», «Интер» и «Наполи» (все — Италия), «Челси» и «Манчестер Сити» (все — Англия), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия) и «Бенфика» (Португалия).

Начало церемонии жеребьевки — в 14.00 по московскому времени.

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф можно посмотреть по этой ссылке.

Следить за ходом жеребьевки плей-офф можно на сайте «СЭ» — здесь, а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.