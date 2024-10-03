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Сегодня, 19:00

Лига Европы: смотреть матчи онлайн 3 октября

В Лиге Европы пройдут матчи 2-го тура общего этапа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кубок Лиги Европы.
Фото Global Look Press
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Матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона 2024/2025 состоятся в четверг, 3 октября. Сегодня пройдут 18 игр.

Трансляцию всех матчей ЛЕ показывает онлайн-платформа Okko (контент можно смотреть при наличии подписки на сервис). Также «Okko Спорт» проводит перекличку всех игр в формате мультикаста.

Публикуем расписание интересных матчей игрового дня, время начала — московское.

Расписание 2-го тура общего этапа Лиги Европы 3 октября:

19:45. «Хоффенхайм» — «Динамо» Киев Онлайн-трансляция
19:45. «Олимпиакос» — «Брага» Онлайн-трансляция
19:45. «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» Онлайн-трансляция
19:45. «Лацио» — «Ницца» Онлайн-трансляция
19:45. «Ференцварош» — «Тоттенхэм» Онлайн-трансляция
19:45. «Славия» Прага — «Аякс» Онлайн-трансляция
22:00. «Атлетик» Бильбао — «АЗ Алкмар» Онлайн-трансляция
22:00. «Эльфсборг» — «Рома» Онлайн-трансляция
22:00. «Порту» — «Манчестер Юнайтед» Онлайн-трансляция
22:00. ПАОК — «Стяуа» Онлайн-трансляция

Ключевые события всех игр вы можете отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

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