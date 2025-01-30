«Лилль» дома разгромил «Фейеноорд» в Лиге чемпионов, защитник гостей дважды забил в свои ворота

«Лилль» на своем поле разгромил «Фейеноорд» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:1.

Защитник гостей Гернот Траунер дважды забил в собственные ворота — на 38-й и 76-й минутах. Еще по голу у хозяев забили Осаме Сахрауи (4-я минута), Эйнджел Гомес (57-я), Джонатан Дэвид (74-я) и Реми Кабелла (80-я).

Единственный мяч нидерландцев в активе Сантьяго Хименеса (14-я).

«Лилль» (16 очков) занял седьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. «Фейеноорд» (13) стал 19-м и сыграет в стыковом раунде.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.