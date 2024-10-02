«Лилль» встретится с «Реалом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Лилль» — «Реал» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 1-м туре ЛЧ «Лилль» проиграл «Спортингу» со счетом 0:2, а «Реал» обыграл «Штутгарт» — 3:1.

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