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Сегодня, 20:45

«Лилль» — «Реал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Лилль» сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов 2 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Global Look Press
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«Лилль» встретится с «Реалом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Лилль» — «Реал» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Реал

В 1-м туре ЛЧ «Лилль» проиграл «Спортингу» со счетом 0:2, а «Реал» обыграл «Штутгарт» — 3:1.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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